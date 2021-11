Juventus-Zenit, disastro Bonucci: “Penso di averle viste tutte”

Juventus-Zenit ha visto Leonardo Bonucci come sfortunato protagonista. Il difensore centrale, autore dell’autogol del pareggio, è oggetto di diverse critiche

La Juventus è chiamata al riscatto questa sera contro lo Zenit in Champions League. La Vecchia Signora, a punteggio pieno nella massima competizione europea, affronta i russi, a caccia di una vittoria dopo le due sconfitte in campionato.

Basterebbe un pareggio ai bianconeri per superare il turno, ma l’ambiente torinese vuole i tre punti per ridare carica a un ambiente scosso dai recenti risultati negativi. E la Juventus parte anche bene, anzi benissimo. Paulo Dybala, infatti, trova le rete del vantaggio dopo aver precedentemente colpito un palo. L’attaccante argentino non sbaglia, a differenza di Leonardo Bonucci. Il difensore centrale è stato particolarmente sfortunato, ma il suo autogol porta l’1-1 dello Zenit.

LEGGI ANCHE >>> Pogba, priorità alla Juve: due per uno per il ritorno a gennaio

Juventus-Zenit, l’autogol di Ronaldo porta il pareggio: le reazioni

I tifosi, però, non perdonano il difensore. Sul web non mancano le reazioni negative da parte dei tifosi nei confronti dell’ex Inter e Milan. C’è chi semplicemente se la prende per il pareggio, a caldo, chi invece critica aspramente proprio Bonucci. Di seguito vi proponiamo una serie di tweet sul caso relativo il difensore centrale.

dopo l’autogol di Bonucci penso di averle viste tutte stasera — 𝐋◟̽◞̽ (@missingmyboyss) November 2, 2021

Giocatore più sopravvalutato del mondo il signor Bonucci — Marti 🌙☀️🦁⚔️💜🇵🇸 (@oathkeepergirl) November 2, 2021

Primo tempo che doveva finire almeno sul risultato di 3 a 0, e invece per inettitudine di Morata in attacco e di Bonucci in difesa siamo sull’1 a 1. — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) November 2, 2021