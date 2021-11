Icardi e non solo: che intreccio Juventus-PSG | L’Inter va ko

Il PSG affonda il colpo per il talento tedesco e apre alla cessione di Icardi: occasione Juventus

La Juventus continua a sondare il terreno in ottica attaccanti. Il reparto offensivo non convince a pieno la società che ha intenzione di intervenire sul mercato, magari anche a gennaio.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

L’occasione potrebbe arrivare dal Paris Saint-Germain. Il club parigino sta lavorando al colpo Karim Adeyemi, giovane attaccante classe 2002 del Salisburgo. Il talento tedesco ha già segnato 10 gol in 12 partite di Bundesliga e 3 reti in 3 gare di Champions League. Numeri da fenomeno che hanno attirato in maniera concreta l’attenzione del PSG che vorrebbe tentare l’affondo a gennaio. Un colpo che aprirebbe la strada alla Juventus per l’assalto a Mauro Icardi.

Il PSG punta Adeyemi e libera Icardi per la Juve

Mauro Icardi sarebbe il primo a saltare qualora arrivasse Adeyemi a Parigi. L’argentino potrebbe cambiare squadra già a gennaio e la Juventus è in pole, considerando che la società lo vuole da diverso tempo.

LEGGI ANCHE>>>La Juventus mette nel mirino Leao: provocazione choc del Milan

Si tratta di un intreccio di mercato che lascerebbe scontenta l’Inter. I nerazzurri sono sulle tracce di Adeyemi e il pressing del PSG potrebbe, di fatto, tagliare i campioni d’Italia fuori dai giochi.