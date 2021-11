La Juventus mette nel mirino Leao: provazione choc del Milan

Juventus che torna a guardare in casa Milan per rinforzare la rosa e mette nel mirino Rafael Leao: la risposta rossonera è provocatoria

Due momenti completamente opposti quelli vissuti da Juventus e Milan. Infatti i rossoneri continuano il proprio ruolino di marcia con la vittoria contro la Roma allo Stadio Olimpico, viaggiando in testa alla classifica a braccetto con il Napoli.

Dall’altro lato invece i bianconeri vivono un momento da incubo e incassano la pesante sconfitta contro il Verona che conferma la situazione difficile. In chiave calciomercato però i bianconeri potrebbero aver messo nuovamente il mirino in casa Milan, puntando Rafael Leao. La risposta rossonera è uno scambio provocatorio.

Juventus col mirino su Leao: il Milan risponde chiedendo Chiesa

Inizio di stagione con una marcia in più per Rafael Leao rispetto alle passate stagioni con la maglia del Milan. Il portoghese infatti fino ad ora ha messo a segno 5 gol e 2 assist in 14 partite, confermandosi un giocatore fondamentale per la squadra di Pioli. Sulle sue tracce però potrebbe tornare la Juventus, che da tempo lo osserva con interesse.

Il cartellino di Leao al momento sarebbe valutato intorno ai 50 milioni di euro, e la Juventus potrebbe sfruttare i buoni rapporti con Jorge Mendes per arrivare al suo assistito. Però il Milan potrebbe non accettare l’interesse bianconero chiedendo per Leao il cartellino di Federico Chiesa, per uno scambio provocatorio. La Juventus però non sarebbe l’unico club a osservare il portoghese, poiché anche il Tottenham di Fabio Paratici sarebbe sulle sue tracce.