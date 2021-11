Doppio colpo dal Milan: Conte guarda ancora in Serie A

Antonio Conte è sempre più vicino al Tottenham: l’annuncio ufficiale è ormai imminente. Colpi possibili in casa Milan, l’assalto decisivo

Un’altra avventura in Premier League per Antonio Conte, che sarà annunciato ufficialmente come nuovo allenatore del Tottenham. E così lo stesso allenatore italiano potrebbe pensare ai super colpi provenienti direttamente dalla Serie A.

Antonio Conte non vede l’ora di scendere nuovamente in campo. Altra avventura entusiasmante per l’allenatore leccese, pronto ad essere annunciato come nuovo allenatore del Tottenham. Fabio Paratici l’ha voluto a tutti i costi dopo l’esonero di Espirito Santo e così sarà l’ex Inter a guidare gli Spurs.

Conte pensa al doppio acquisto: pronti a salutare il Milan



Conte potrebbe così pensare a colpi entusiasmanti in Serie A: in casa Milan Kessie e Romagnoli sarebbero sul punto di dire addio ai rossoneri visto che non è ancora arrivato il prolungamento contrattuale per entrambi. Lo stesso allenatore italiano proverà a rinforzare la rosa del Tottenham con innesti funzionali che conosce molto bene dalla Serie A.

Kessie, in gol domenica contro la Roma, vorrebbe cambiare aria così come Romagnoli che, da capitano è diventato non più indispensabile per Stefano Pioli visto che gli ha preferito la coppia Tomori-Kjaer.

Conte continua ad essere un allenatore molto apprezzato anche all’estero: il Tottenham subito ha scelto lui con l’annuncio ufficiale che arriverà a breve.