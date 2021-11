Calciomercato, adesso è UFFICIALE: Conte al Tottenham

Antonio Conte fa ufficialmente ritorno in panchina, con l’ex ct e allenatore dell’Inter che riparte dalla Premier League

“Siamo lieti di annunciare la nomina di Antonio Conte come nostro nuovo allenatore, con un contratto fino al l’estate 2023 con opzione di proroga”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Questo il comunicato ufficiale diramato poco fa dal Tottenham sui propri profili social, con il quale gli ‘Spurs’ hanno dato il benvenuto all’ex allenatore dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Entra in scena la Juventus: assalto e ‘scippo’ a zero all’Inter

Per Conte in Premier League è un ritorno, dopo l’esperienza sulla panchina del Chelsea ed essere stato accostato tra le altre, nelle ultime settimane, anche al Manchester United per il post Solskjaer.

Doppio colpo dal Milan: Conte guarda ancora in Serie A

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021