L’esterno illumina San Siro: idea per la fascia dell’Inter

Occhi puntati sulla notte di Champions League a San Siro, dove l’Inter potrebbe aver trovato un’idea per la fascia

A San Siro va in scena il match da dentro o fuori per il Milan che affronta il Porto. Dopo la sconfitta in Portogallo i rossoneri sono costretti a vincere per sperare ancora di passare la fase a gironi di Champions League.

Con un occhio attento alla partita potrebbe esserci anche l’Inter, che è alla ricerca di un esterno sinistro che possa raccogliere l’eredità che probabilmente sarà lasciata da Ivan Perisic. Infatti l’esterno croato a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto coi nerazzurri e per sostituirlo si potrebbe guardare proprio nel Porto.

Erede di Perisic dal Porto: Luis Diaz idea per la fascia dell’Inter

Nella notte di Champions League tra Milan e Porto a impressionare il pubblico sugli spalti e non solo è la classe di Luis Diaz. L’esterno sinistro classe 1997 oltre a regalare il gol del momentaneo vantaggio ai portoghesi è l’uomo più pericoloso per la retroguardia rossonera.

Proprio il colombiano potrebbe essere il profilo perfetto per l’Inter per rinforzare la fascia sinistra, dove nella prossima estate potrebbe arrivare l’addio di Ivan Perisic, che è in scadenza di contratto. Al momento la valutazione di Luis Diaz si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro e potrebbe essere un colpo importante per il futuro nerazzurro.