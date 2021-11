Importanti indicazioni sul rinnovo di Franck Kessie. A parlarne è stato il dirigente rossonero Paolo Maldini nel prepartita della sfida col Porto

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime nel prepartita della sfida di Champions League col Porto. Il dirigente rossonero ha parlato di diversi argomenti, tra cui quello relativo al rinnovo del centrocampista ivoriano Franck Kessie.

“Ne stiamo parlando da tanto tempo, ci sarà ancora occasione di incontrarci per l’ennesima volta col suo agente” ha dichiarato Paolo Maldini, confermando che la decisione verrà presa con la massima serenità dopo l’incontro tra le parti.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa nel futuro di Bernardeschi!

“In questo momento non è un tema del giorno, abbiamo l’impegno di stasera e quello di domenica che sono importanti” ha sottolineato Maldini a pochi minuti dal fischio d’inizio di una sfida decisiva per il cammino europeo dei rossoneri.

Calciomercato Milan, Maldini sul rinnovo di Kessie

Paolo Maldini ha sottolineato l’impegno e la professionalità di “tutti i ragazzi, anche quelli che lo scorso anno erano in scadenza”. Un pensiero anche agli ex: “Se oggi siamo in Champions il merito è anche di Calhanoglu e Donnarumma”.