Federico Bernardeschi, esterno della Juventus di Allegri, potrebbe a sorpresa rinnovare il suo contratto: le ultime di calciomercato sulla Vecchia Signora e non solo

La Juventus prova a rilanciarsi! I bianconeri, dopo la doppia sconfitta fra il Sassuolo ed il Verona, sono riusciti a battere, dominando, lo Zenit in occasione del quarto turno di Champions League entrando, finora a punteggio pieno, già agli ottavi della massima competizione continentale. Decisive le reti siglate da Paulo Dybala, ma attenzione anche alla crescita di un giocatore che, sotto la guida di Andrea Pirlo, sembrava sceso molto nelle gerarchie, tanto da essere diventato una pedina di scambio in sede di calciomercato.

Stiamo parlando di Federico Bernardeschi, esterno della Juventus di Allegri. L’ex giocatore della Fiorentina, rilanciatosi dopo le esperienza ad Euro 2020 terminato con la vittoria in finale a Wembley, sta dimostrando tutto il suo valore con il tecnico toscano e, nonostante le voci legate ad un possibile addio, potrebbe tornare in auge la possibilità di un rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza al termine di questa stagione.

LEGGI ANCHE>>> Scaricato da Ancelotti, c’è già il sostituto | Ne approfitta la Juve

LEGGI ANCHE>>> Conte lo vuole subito al Tottenham: addio clamoroso alla Juve

Calciomercato Juventus, il piano per il rinnovo di Bernardeschi ed il Milan sullo sfondo

La Juventus, per rinnovare il contratto di Federico Bernardeschi, potrebbe puntare su una riduzione dell’ingaggio da parte del giocatore italiano. L’ex Fiorentina percepisce attualmente dalla Vecchia Signora una cifra intorno ai 4 milioni di euro che il club piemontese vorrebbe limare per arrivare ad un accordo.

Negli ultimi mesi si è parlato molto del possibile addio di Bernardeschi con molte squadre alle quali è stato accostato, una su tutte il Milan di Stefano Pioli che cerca un giocatore con questa duttilità per le fasce. Non solo, Berna può anche agire da trequartista, posizione che i rossoneri cercano da diverso temp.