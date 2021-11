Conte lo vuole subito al Tottenham: addio clamoroso alla Juve

Antonio Conte guarda alla Serie A per rinforzare il Tottenham col quale ha appena firmato un contratto fino a giugno 2023

Antonio Conte ha sorpreso in tanti accettando la corte del Tottenham. Quella corte rifiutata cinque mesi fa, subito dopo l’addio all’Inter con annessa buonuscita da 7 milioni di euro.

Gli ‘Spurs’ targati Paratici, col quale il leccese ha già lavorato a Torino e che è stata sicuramente una figura determinante per il suo approdo a Londra, lo hanno convinto con un contratto fino a giugno 2023 da circa 20 milioni di euro complessivi e con la promessa di campagne acquiste. In primis quella di gennaio, dispendiose e utili a rinforzare una squadra oggi di medio cabotaggio in diverse zone del campo. In difesa, per esempio, dove Conte pretende un pronto intervento in attesa di almeno un superbig nella prossima estate.

Il nome che avrebbe indicato Conte non è comunque da meno: Leonardo Bonucci. Ovvero uno dei senatori della pessima Juventus di Allegri, ma anche di quella in origine che fu proprio del salentino. Il viterbese è in evidente fase calante, di chiusura della propria carriera ma al nuovo tecnico del Tottenham – aspettando magari un de Vrij – farebbe assai comodo per rendere meno traumatico il passaggio alla difesa a tre.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, bocciatura immediata di Conte: colpo Milan a gennaio!

Calciomercato Juventus, l’offerta del Tottenham di Conte per Bonucci

Difficile se non impossibile che la Juve accetti di privarsene nel bel mezzo della stagione e che il classe ’87 dica sì al trasferimento in quel di Londra, ma il club di Levy un tentativo vorrebbe farlo ugualmente: sul piatto possibile proposta da 25 milioni di euro per il cartellino, non poco vista l’età del bianconero a cui invece potrebbero venire offerti due anni e mezzo di contratto da 8 milioni di euro (ora ne prende 5,5 fino al 2024) netti a stagione.

A.R.