Scaricato da Ancelotti, c’è già il sostituto | Ne approfitta la Juve

L’Allegri 2.0 sta attraversando un preoccupante momento di crisi. La squadra sembrava essere in netta ripresa dopo l’inizio di stagione deludente, ma il campo ha raccontato una situazione ben diversa. I bianconeri sono crollati contro Sassuolo e Verona, due compagini senza dubbio alla portata sulla carta. Dopo 11 giornate si trovano addirittura noni in classifica, con soli 15 punti conquistati.

Il mister ha deciso di optare per una manovra drastica, convocando tutta la rosa in ritiro. Servirà una scossa per riprendere da subito la retta via e il prossimo incontro all’Allianz Stadium si prospetta assai complicato. L’ospite, infatti, sarà la Fiorentina di Italiano e Vlahovic, matematicamente, fisicamente e spiritualmente avanti ora alla ‘Vecchia Signora’. È chiaro a questo punto che per tornare ai massimi livelli non basterà la mano del tecnico livornese, ma sarà fondamentale anche un aiuto dal calciomercato. In particolare a centrocampo, zona dove i piemontesi soffrono molto e non godono di qualità elevata. A tal proposito, giungono novità interessanti dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Ancelotti lo scarica e ha già pronto il sostituto

Stando a quanto riferisce ‘Diariogol.com’, Carlo Ancelotti non sarebbe soddisfatto delle prestazioni di Casemiro. Il brasiliano si sta rendendo protagonista di troppi errori e sono aumentate sensibilmente le probabilità di un suo addio, complice anche l’acquisto di Camavinga. Come rivela ‘Dondiario.com’, inoltre, l’allenatore ex Milan avrebbe già in mente il sostituto del classe ’92.

Stiamo parlando di Declan Rice, punto fermo e capitano del West Ham. Se dovesse verificarsi questo scenario, la Juventus potrebbe approfittarne lanciandosi all’assalto di Casemiro. In ogni caso, però, non si tratterebbe di un’operazione semplice. La scadenza del contratto del calciatore è prevista per giugno 2025 e la valutazione potrebbe essere intorno ai 40-50 milioni. I ‘Blancos’ non svenderanno di certo uno dei loro titolari, ma l’arrivo del centrocampista inglese semplificherebbe non poco un’eventuale trattativa.