Juventus spiazzata: scambio più cash per il colpo Vlahovic

Il futuro di Dusan Vlahovic sarà lontano dalla Fiorentina e presto si saprà di più: pronta l’offerta per spiazzare la Juventus

Dusan Vlahovic continua a stupire tutti e nell’ultimo turno di campionato ha siglato ben tre gol che hanno permesso alla Fiorentina di stendere lo Spezia per 3-0. Il classe 2000 è ormai una certezza del campionato italiano e per questo le big pensano a lui per il futuro, visto che il contratto con i viola in scadenza nel 2023 non sarà rinnovato.

Calciomercato Juventus, società spiazzata: maxi offerta di Conte e Paratici per Vlahovic

La Juventus vuole rinforzare il proprio attacco dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, che non è stato rimpiazzato a dovere nella scorsa estate. Nel mirino c’è proprio Vlahovic ma la concorrenza non manca. Secondo la ‘Repubblica’, infatti, su di lui ci sarebbe anche il Tottenham che starebbe preparando l’assalto.

Gli ‘Spurs’ hanno ingaggiato Antonio Conte per cercare la svolta dopo l’avvio difficile ma ora bisognerà anche lavorare sul calciomercato. Per convincere la Fiorentina, Fabio Paratici potrebbe pensare a un’offerta da 47 milioni di euro più l’aggiunta di Davinson Sanchez.

Qualora la Fiorentina accettasse, dunque, proprio gli ex bianconeri Antonio Conte e Fabio Paratici batterebbero la ‘Vecchia Signora’ per il colpo in attacco.