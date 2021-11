Scambio choc già a gennaio: Guardiola ‘tenta’ la Juventus

Pep Guardiola è pronto ad andare all’assalto del big di Allegri: super scambio già a gennaio con la Juventus

Il big match con la Fiorentina all’orizzonte per la Juventus di Massimiliano Allegri. Non è un periodo semplice per la ‘Vecchia Signora’ che, in Serie A, faticano a restare ai vertici con il ritardo dalla vetta che è adesso di ben 16 punti. Un distacco pesante che chiude quasi del tutto ogni sogno scudetto per la Juventus di Allegri. Dal campo al calciomercato, la società torinese deve fare i conti con il Manchester City che, già nel mese di gennaio, avrebbe intenzione di farsi avanti con una suggestiva proposta ai bianconeri.

Pep Guardiola, infatti, è a caccia di rinforzi per i suoi ‘Citizens’ e tra le priorità dell’allenatore ex Barcellona vi sarebbe un pilastro di Allegri. Si tratta di Matthijs de Ligt che piace a Guardiola da tempo e per il quale la società inglese avrebbe già pronta una ricchissima offerta, con cifre che possono convincere la Juventus a cedere l’ex capitano dell’Ajax. L’idea di Guardiola sarebbe quella di avanzare una proposta che superi, nel complesso, i 90 milioni di euro per permettere al Manchester City di mettere le mani su de Ligt.

Juventus, scambio e cash: Guardiola vuole de Ligt

Sono 52 i milioni cash che il City metterebbe sul piatto per de Ligt, ma non solo. Il piano di Guardiola prevederebbe l‘inserimento di un profilo su cui ormai non intende più puntare per il futuro.

Si tratta di Aymeric Laporte, 27enne in scadenza nel 2025 e che ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

Una situazione che, quindi, può vedere l’addio di de Ligt già a gennaio: il sostituto alla Juventus può quindi essere Laporte, Guardiola ci spera.