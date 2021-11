L’Inter anticipa il colpo a gennaio: ‘scambio’ con Eriksen

L’Inter è costretta a cedere Eriksen nel mercato di gennaio e la trattativa può comprendere il portiere: colpo anticipato

Christian Eriksen e l’Inter potrebbero presto salutarsi. Dopo l’episodio di giugno durante gli Europei, il calciatore danese non è ancora sceso in campo per giocare e probabilmente non potrà più farlo in Italia, visto che sono sempre meno le possibilità che venga tolto il defibrillatore sottocutaneo. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, su di lui ci sarebbe l’Ajax.

Calciomercato Inter, Eriksen via già a gennaio: Onana può arrivare prima del previsto

In Olanda le leggi permettono di giocare con il defibrillatore e per questo il club dell’Eredivisie sarebbe pronto al colpo Eriksen già a gennaio. L’Inter chiaramente potrebbe fare ben poco in quanto è costretta a cedere il classe 1992 nonostante le sue indubbie qualità.

Per quanto riguarda la trattativa, potrebbe rivelarsi importante Onana. Il portiere è stato già bloccato dai nerazzurri per giugno, quando scadrà il suo contratto il suo contratto con l’Ajax, ma l’Inter potrebbe chiedere di anticipare l’affare già a gennaio in cambio proprio di Christian Eriksen.

In questo caso dunque l’Inter avrebbe più tempo a disposizione per inserire il portiere camerunense che dovrebbe diventare il titolare in futuro.