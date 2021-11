Crisi Juventus, l’esonero di Allegri ‘prende quota’: l’indizio

Massimiliano Allegri non dorme sonni tranquilli e l’addio alla Juventus, nelle prossime settimane, pare sempre più vicino

Non c’è pace per la Juventus. Il ko in Serie A con il Sassuolo ed il ‘bis’ incassato a sorpresa con l’Hellas Verona affossano i sogni scudetto della ‘Vecchia Signora’. La squadra torinese vive un momento complicatissimo ed il prossimo impegno casalingo con la Fiorentina può mettere in enorme crisi il futuro di Allegri, bersagliato dalle critiche nelle ultime settimane. In tal senso, stando a quanto riportato da ‘Agimeg.it‘, starebbe spuntando un clamoroso indizio per quanto riguarda il destino dell’allenatore livornese sulla panchina della Juventus.

I bookmakers stanno infatti iniziando a quotare la possibile separazione tra la società bianconera e Allegri, nelle settimane che verranno. Gli esperti di ‘Sisalmatchpoint’ sostengono come lo scudetto sia lontano anche nei numeri: a 16 (a inizio anno era 1,90), al pari dell’Atalanta (il Napoli è quotato a 2,75) la quota bianconera per la conquista del 37esimo tricolore. Un discorso che coinvolge, inoltre, anche l’addio in anticipo del ‘Conte Max’ alla ‘Vecchia Signora’.

Juventus-Allegri, divorzio più vicino

Dopo il Sassuolo la quota dell’addio di Allegri alla Juventus prima di Natale era ferma a 16, adesso invece, la situazione pare cambiata drasticamente.

L’esonero o le dimissioni dell’allenatore toscano sono quotate adesso a 9, prima del prossimo 25 dicembre, con una separazione apparentemente sempre più probabile.

Un indizio di mercato che può spaventare i tifosi della Juventus e lo stesso Allegri che dovrà, in ogni caso, tentare il tutto per tutto già nel big match contro la Fiorentina.