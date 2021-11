Calciomercato, Conte alza l’asticella | Addio e doppio colpo da 160 milioni

Rivoluzione Tottenham. Conte punta in Serie A: Paratici potrebbe tentare due attaccanti per giugno. Sul piatto 160 milioni Antonio Conte è tornato in Premier League. Il tecnico salentino si siederà sulla panchina del Tottenham, la stessa sulla quale hanno fallito Josè Mourinho e Nuno Espirito Santo nel giro di un anno. Gli ‘Spurs’ sono attualmente noni in classifica ed hanno ottenuto soltanto 15 punti nelle prime dieci giornate. Intanto giovedì 4 novembre, la squadra scenderà in campo in Conference League nella sfida contro il Vitesse.

Dopo lo scudetto conquistato all’Inter, Conte stava attendendo la chiamata giusta per tornare ad allenare. Nelle scorse settimane era stato accostato a Manchester United, Newcastle e Barcellona ma alla fine ha deciso di tornare a Londra. Ad accoglierlo Fabio Paratici, suo dirigente nei tre anni vincenti alla Juventus. Il tecnico spera di creare una rosa competitiva su tutti i fronti e questo potrebbe scatenare una vera rivoluzione nel Tottenham, a partire dall’attacco.

Tottenham, Conte punta in Serie A: obiettivi Lautaro e Vlahovic

L’arrivo di Conte ha destabilizzato Londra. I tifosi del Chelsea lo vedranno ora come avversario, dopo aver trionfato assieme nello scudetto 2016/2017. Gli ‘Spurs’ invece, sperano che il tecnico possa ripetere quanto fatto allo Stamford Bridge. Secondo il quotidiano Sun, l’ex allenatore dell’Inter potrebbe sacrificare Harry Kane in attacco. Il suo sostituto potrebbe arrivare proprio dalla Serie A italiana.

Il nuovo contratto di Conte con gli ‘Spurs’ scade a giugno 2023. Entro quella data vorrà vincere un trofeo e per farlo ha già individuato i top player da acquistare per giugno. In primis Lautaro Martinez: Conte lo conosce bene, lo ha allenato per due stagioni. Per l’argentino, fresco di rinnovo, pronti 80 milioni. L’altro bomber che potrebbe arrivare dalla Serie A è Dusan Vlahovic: per il 21enne serbo, la società potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 90 e i 60 milioni di euro.