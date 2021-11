Dembele di nuovo ko: come cambiano gli scenari per il futuro

Dembele si ferme di nuovo per infortunio: la sua situazione contrattuale e i possibili scenari

Il Barcellona dovrà fare a meno di Sergio Aguero per almeno 3 mesi a causa dell’aritmia cardiaca che lo ha costretto al ricovero in ospedale nella partita contro l’Alaves. Oltre al ‘Kun’ arriva, però, un’altra pessima notizia per il club catalano.

Si è fermato, ancora una volta per infortunio, anche Ousmane Dembélé. Appena rientrato dopo un lungo stop, il francese si è fermato nuovamente durante la gara di Champions League contro la Dinamo Kiev. L’attaccante ex Borussia Dortmund ha riportato un’elongazione alla coscia sinistra. Sono ancora incerti i tempi di recupero ma per Dembélé si tratta dell’ennesimo infortunio da quando è al Barcellona.

Situazione rinnovo: la Juve sempre vigile su Dembélé

Nonostante i tanti problemi fisici che ne hanno ostacolato il rendimento, il Barcellona è intenzionato a rinnovare il contratto di Dembélé, in scadenza a giugno 2022. La Juventus, però, continua a monitorarlo, nella speranza che il prezzo del suo cartellino possa calare.

Certamente se il Barça non riuscisse a trovare l’accordo col giocatore per il rinnovo, il prezzo calerebbe e la società sarebbe costretta a cederlo prima della scadenza del contratto, per non perderlo a zero. In quel caso i bianconeri potrebbero pensare concretamente di tentare l’affondo.