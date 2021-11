Tiene banco la questione legata al futuro di Stefan de Vrij, difensore centrale olandese dell’Inter: la Juventus lo ha messo nel mirino in vista della prossima finestra di calciomercato

L’Inter continua la campagna europea alla grande dopo le prime due gare non particolarmente esaltanti contro Real Madrid e Shakhtar Donetsk. I nerazzurri, nella doppia sfida contro lo Sheriff Tiraspol, si sono imposti mettendo a segno 6 reti in 180 minuti e subendone appena 2. Numeri da grande del calcio italiano e non solo che lanciano la Beneamata in vista di una possibile qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, traguardo che la squadra allenata da Simone Inzaghi non raggiunge addirittura dalla stagione 2011/2012, praticamente un’era fa dal punto di vista calcistico.

Fra gli alfieri del nuovo corso nerazzurro c’è senza dubbio Stefan de Vrij, difensore centrale olandese arrivato nell’estate di calciomercato del 2018 a parametro zero dalla Lazio. Il numero 6 dell’Inter è una garanzia al centro della difesa, ma attenzione al suo futuro: il suo contratto è infatti in scadenza nel 2023 e nelle ultime settimane non si è mai parlato di rinnovo. Attenzione quindi alla Juventus, club in ottimi rapporti con Mino Raiola, procuratore di de Vrij.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Parla Sergio Bermejo: “Mi piacciono Verratti e la Serie A. Ecco dove posso giocare”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVA | Inter, missione in Turchia: nel mirino un centrocampista

Calciomercato Inter, occhio alla Juventus per de Vrij

Stefan de Vrij è attualmente uno dei migliori difensori d’Europa ed ha una valutazione di circa 50 milioni di euro. L’anno prossimo però, se il rinnovo non dovesse arrivare, il suo prezzo potrebbe abbassarsi essendo ad una stagione dalla scadenza del contratto.

Una condizione che potrebbe portare la Juventus ad affacciarsi proprio da Mino Raiola per provare a prendere il giocatore olandese ex Lazio, sia la prossima estate, magari alla giusta offerta, che a parametro zero nel 2023. Decisivo potrebbe essere anche Matthijs de Ligt, grande amico di de Vrij e stellina della Vecchia Signora.