Conte scatenato, scambio in Serie A e ‘regalo’ all’Inter

Il nuovo tecnico del Tottenham Antonio Conte è pronto a ‘saccheggiare’ la Serie A: possibile scambio che libererebbe un calciatore per l’Inter

Diventato allenatore del Tottenham soltanto da qualche giorno, per Antonio Conte il lavoro da fare è importante. Il tecnico salentino deve rilanciare una squadra che nelle ultime annate non è andata bene e per farlo il presidente Levy è pronto a finanziare un mercato di grande livello. Ovvio che l’ex Inter e Juventus guardi con attenzione ai big della Serie A, dove ci sono calciatori che si sposano alla perfezione con il suo credo tattico.

Tra i giocatori che piacciono a Conte c’è, ad esempio, Kalidou Koulibaly, ‘comandante’ del Napoli di Spalletti primo in classifica, per il quale da qualche stagione si rincorrono le voci di addio. Finora le offerte arrivate non hanno mai convinto il presidente De Laurentiis, ma quella proveniente da Londra potrebbe cambiare le carte in tavola e a sorridere sarebbe… l’Inter.

Calciomercato, scambio Koulibaly-Bergwijn: Conte fa sorridere l’Inter

Quando era ancora allenatore dell’Inter, Conte confessò la sua ammirazione per il difensore senegalese e rivelò di aver provato (senza riuscirci) a portarlo al Chelsea. Ora potrebbe fare un tentativo per metterlo al centro della retroguardia degli ‘Spurs’. Per convincere il Napoli potrebbe essere offerto in cambio l’esterno offensivo Steven Bergwijn. Un calciatore con caratteristiche poco in linea con il gioco del tecnico salentino, più un piccolo conguaglio.

L’attaccante olandese sarebbe il profilo ideale per prendere il posto di Lorenzo Insigne, il cui rinnovo tarda ad arrivare. La situazione del capitano azzurro è da tempo seguita con attenzione dall’Inter. Con Bergwijn a Napoli, i nerazzurri potrebbero avere il ‘via libera’ per prendere Insigne gratis a fine stagione. Una semplice suggestione che chissà non diventi qualcosa di più nelle prossime settimane.

D.B.