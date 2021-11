Ancelotti lo lascia ancora fuori: occasione top player per Juventus e Inter

Il Real Madrid supera per 2-1 lo Shakhtar Donetsk, ma Carlo Ancelotti lascia ancora fuori un big: occasione per Juventus e Inter

Partita fondamentale per il cammino in Champions League giocata dal Real Madrid, che ha superato per 2-1 lo Shakthar Donetsk di De Zerbi.

I ‘Blancos’ così mettono da parte le difficoltà iniziali e raggiungono la testa della classifica del girone D, stesso dell’Inter e dello Sheriff Tiraspol. A sorprendere però sono state le scelte del tecnico Carlo Ancelotti, che ancora una volta ha deciso di lasciare fuori dal campo uno dei top player in rosa. Se la situazione non cambierà potrebbe aprirsi un’importante occasione di calciomercato per Juventus e Inter.

Hazard in fondo alle gerarchie: occasione per Juventus e Inter

Il trasferimento di Eden Hazard al Real Madrid non ha di certo portato i risultati sperati dai tifosi e dalla società dei ‘Blancos’. Infatti l’esterno belga prelevato dal Chelsea in due anni in Spagna ha messo a segno solamente quattro gol, deludendo le aspettative di tutti, condizionato da diversi infortuni.

Nel match di oggi contro lo Shakhtar Donetsk però Ancelotti ha confermato di non considerarlo molto in questa stagione, preferendogli Jovic e lasciandolo in panchina. Così, qualora la situazione non dovesse cambiare, per Juventus e Inter potrebbe aprirsi una importante occasione di calciomercato. Per i bianconeri potrebbe addirittura svilupparsi uno scambio tra stelle con Federico Chiesa all’interno dell’affare. Tutto dipenderà dunque da come procederà la stagione del dieci belga.