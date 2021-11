Convocati Inghilterra, Southgate lascia a casa un ‘italiano’: la lista UFFICIALE

L’Inghilterra si prepara a tornare in campo per guadagnare la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar: Southgate esclude un ‘italiano’ dai convocati

Tornano gli impegni delle Nazionali e l’Inghilterra si prepara a conquistare il pass per il Mondiale in Qatar del prossimo 2022.

I ‘Leoni’ inglesi saranno impegnati prima contro l’Albania e poi contro San Marino in trasferta, ma per raggiungere la qualificazione basterà vincere uno dei due match. Così in vista delle due partite il Commissario Tecnico inglese, Gareth Southgate, ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Un calciatore di Serie A viene escluso dalla lista.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Inghilterra, i convocati di Southgate: c’è Abraham, escluso Tomori

Le ultime partite della fase a gironi delle qualificazioni al prossimo Mondiale del 2022 andranno in scena tra una settimana. L’Inghilterra si prepara a strappare il pass per il Qatar nelle sfide contro Albania e San Marino. Basteranno tre punti agli uomini di Southgate per qualificarsi, così il CT inglese rende nota la lista dei convocati.

Leggi anche >>> Milan, Maldini e le rivelazione sul rinnovo del centrocampista

Tra questi c’è nuovamente l’attaccante della Roma, Tammy Abraham, nonostante un periodo non proprio brillante in giallorosso. A rimanere fuori dai convocati invece è il difensore del Milan, Fikayo Tomori che non risulta in lista. Ad esultare sicuramente sarà Pioli che potrà farlo riposare un po’.