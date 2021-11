Inter, neo acquisto bocciato: “Non ha avuto un buon impatto”

Non un buon inizio di stagione per il neo acquisto dell’Inter che riceve critiche dopo l’errore fatto in campionato

Dopo aver vinto lo scudetto con Antonio Conte in panchina, l’Inter ha effettuato una vera e propria rivoluzione in estate, affidando la guida della squadra a Simone Inzaghi.

I nerazzurri inoltre hanno dovuto cedere diversi top player che erano presenti in rosa come Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, volati al PSG e al Chelsea. Il marocchino sulla fascia è stato sostituito da Denzel Dumfries acquistato dal PSV Eindhoven, che però fino ad ora non ha avuto l’impatto sperato nella squadra di Inzaghi. L’olandese riceve così alcune critiche, soprattutto dopo l’errore con la Juventus.

Inizio difficile per Dumfries all’Inter: critiche per l’olandese

Inizio di stagione difficile per Denzel Dumfries all’Inter. L’esterno olandese dopo essere acquistato come erede di Achraf Hakimi, non è mai riuscito a convincere a pieno i tifosi nerazzurri e non solo. Infatti al suo posto spesso è stato preferito Darmian nell’undici titolare.

Ai microfoni di ‘Top Calcio 24′ il giornalista Gian Luca Rossi ha commentato così l’inizio di stagione di Dumfries: “Dumfries non ha avuto un buonissimo impatto e, vedendo le partite dal vivo, mi pare che sia anche un po’ ignorato. Ho l’impressione che abbia un po’ pagato, a livello psicologico, quella sciocchezza contro la Juventus. Deve ritornare se stesso, adesso Darmian offre maggiori garanzie. Ogni tanto l’olandese non c’è, si vede che è un po’ fuori dalla partita”. Dunque una bocciatura parziale per Dumfries, che proverà a far ricredere i tifosi interisti.