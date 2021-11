Calciomercato Inter, Marotta ha deciso: triplo addio all’orizzonte

Il calciomercato dell’Inter passa anche dalle cessioni: i nerazzurri pronti a dire addio a tre pedine di Simone Inzaghi

Poche ore al match che può riavvicinare alla Milano nerazzurra i sogni scudetto. L’Inter campione d’Italia sfida il Milan nel Derby della Madonnina anche se al momento i pensieri di Marotta e Ausilio sembrano rivolti anche al futuro calciomercato estivo. Diverse le idee che il club di Steven Zhang ha in mente di concretizzare tra entrate e, soprattutto, uscite. La priorità è sfoltire la rosa riducendo i costi, visto anche la perdita in bilancio di 246 milioni di euro. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, i dirigenti nerazzurri avrebbero in mente un ridimensionamento per quanto riguarda il ricco monte ingaggi dei campioni d’Italia.

Oltre a Marcelo Brozovic (più lontano dal rinnovo), ci sono altre tre pedine di Inzaghi appaiono, al momento, destinate a salutare a zero il club nerazzurro. La parola d’ordine è sostenibilità, Marotta lo sa bene ed è per questo che i campioni d’Italia, pur di sgravare il monte ingaggi di cifre non più sostenibili, sono disposti a lasciar partire a zero tre giocatori.

Inter, pronti tre addii: c’è anche Vidal

Una serie di cessioni per alleggerire il bilancio di tre ricchi ingaggi. Questo il piano di Marotta che ha deciso quindi di salutare, a zero, Ivan Perisic, Arturo Vidal e Matias Vecino.

I calciatori sono destinati a lasciare l’Inter gratis il prossimo 1 luglio. Sia l’esterno croato che il duo di centrocampo non rappresentano una priorità per Simone Inzaghi

Situazione ormai ben definita, con le prossime settimane che potrebbero avvicinare l’Inter a nuove cessioni.