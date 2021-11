Colpo in attacco, è sfida aperta per il gioiello: ci provano Inter e Juventus

Inter e Juventus rimangono alla finestra per il talentuoso attaccante: apertura e occasione, via al duello tutto italiano

Una situazione differente in campionato ma molto simile in Europa. Se la Serie A sta vedendo la Juventus di Allegri faticare enormemente per restare ai vertici (i bianconeri restano a -16 da Milan e Napoli, -9 dall’Inter) dall’altro il cammino di Juventus ed Inter, in Champions, è simile. La ‘Vecchia Signora’ ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, gli uomini di Inzaghi ci sono molto vicini. Dal campo al calciomercato, le due big del nostro calcio guardano al futuro con una suggestiva ipotesi per la prossima estate.

Ai microfoni di ‘Sport Bild’ l’agente di Alassane Plea, Stephane Courbis, ha di fatto lasciato pochi dubbi riguardo al futuro dell’attaccante francese con la maglia del Borussia Monchengladbach: “Ci aggiorneremo a dicembre per discutere del suo futuro, la situazione è difficile per Alassane”. Dichiarazioni che aprono anche ad un addio, visto che Plea non è nemmeno un titolare al Gladbach e potrebbe dire addio ad un anno dalla scadenza con i tedeschi fissata al 30 giugno 2023.

Juventus-Inter, duello per Plea

Alla finestra vi sono Juventus ed Inter che potrebbero pianificare il colpo low cost per il classe 1993 che in 11 presenze e 575′ in campo, ha segnato 2 reti e firmato 1 assist vincente.

Approfittare, quindi, della necessità del Borussia Monchengladbach di cederlo il prossimo giugno per evitare di perderlo a zero nel giro dei pochi mesi successivi.

Uno scenario con all’orizzonte il possibile derby d’Italia per il 27enne ex Lione e Nizza, il cui destino potrebbe quindi chiamarsi Serie A: il Monchengladbach potrebbe accontentarsi di 12-15 milioni di euro.