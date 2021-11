Marsiglia-Lazio, formazioni UFFICIALI: le decisioni di Sarri

Marsiglia-Lazio, le formazioni ufficiali di Sampaoli e Sarri. Fischio di inizio ore 21

La Lazio scende in campo al Velodrome per sfidare il Marsiglia nel gruppo di Europa League. Gli uomini di Sarri, senza i loro tifosi al seguito, puntano alla vittoria per rimanere in scia al Galatasaray. I francesi invece, hanno conquistato tre pareggi nelle prime tre gare del girone.

LEGGI ANCHE >>>Ancelotti lo lascia ancora fuori: occasione top player per Juventus e Inter

Sarri regala un turno di riposo a Reina e schiera Strakosha in porta. Sorpresa in attacco: Immobile titolare. Under e Milik guidano il reparto offensivo di Jorge Sampaoli. Arbitra Josè Maria Sanchez.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Marsiglia-Lazio, le formazioni ufficiali

Formazione Marsiglia (3-3-1-3) Lopez; Saliba, Caleta-Car, Peres; Rongier, Kamara, Guendouzi; Lirola, Payet, Under; Milik. Allenatore: Sampaoli

Formazione Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Acerbi, Luis Felipe, Lazzari; Basic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri