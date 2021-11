Perfetto per Allegri e Inter ko: nuovo esterno a gennaio

Nuovo equilibrio trovato da Massimiliano Allegri, eppure a centrocampo manca ancora un esterno sinistro di ruolo. Per la fascia possibile idea dalla Germania

Contro lo Zenit St. Pietroburgo in Champions League, la Juventus ha messo in scena una delle migliori prestazioni di squadra dal punto di vista strettamente della qualità del gioco espresso in questa stagione. Allegri ha trovato una sorta di equilibrio in campo con un 4-4-2 compatto e dalle linee strette, in grado di alternare sia una fase offensiva propositiva e che una fase difensiva in miglioramento. Si tratta di uno schieramento tattico che per la verità l’allenatore livornese ha già provato più volte in questo primo scorcio di stagione, seppur con fortune alterne ed interpreti variabili.

Il punto interrogativo reale resta quello dell’esterno sinistro di centrocampo, spesso interpretato non in modo non esaltante da Adrien Rabiot, adattato nella posizione. Di esterno più puro si parla invece nel caso di Federico Bernardeschi, in miglioramento rispetto allo scorso anno ma non sempre affidabile al 100%. Per queste ragioni, restando con questo abito tattico cucito addosso, la Juventus potrebbe anche pensare di tornare sul mercato già a gennaio per un laterale mancino puro ma a prezzi moderati.

Calciomercato Juventus, Kostic per la fascia sinistra: perfetto per lo schema di Allegri

Per completare al meglio il 4-4-2 attuale alla Juventus potrebbe dunque servire un esterno sinistro di centrocampo, e a gennaio potrebbe anche diventare un’idea stuzzicante quel Filip Kostic accostato prima all’Inter e poi alla Lazio nel recente passato. Vicino soprattutto ai biancocelesti in estate, il laterale serbo classe 1992 ha il contratto in scadenza 2023 ed una valutazione sui 20 milioni di euro destinata però a scendere un minimo visto l’accordo sempre più vicino alla chiusura naturale con l’Eintracht.

Kostic è in grado sia di giocare largo a sinistra in un centrocampo a quattro, che di ricoprire il ruolo di ala mancina in un tridente o di esterno a tutta fascia come quinto della difesa a tre. Un centrocampista quindi molto completo anche dal punto di vista tecnico che dopo essere stato accostato a due club di Serie A, potrebbe diventare idea stuzzicante per Allegri.