Rinforzo per l’Inter, affare in chiusura: “Manca solo l’ufficialità”

L’Inter lavora per il futuro ed è pronta a chiudere per un nuovo colpo, affare a buon punto: “Manca l’ufficialità”

L’Inter ha vissuto una serata importante grazie al successo per 1-3 contro lo Sheriff che avvicina gli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo del genere manca ormai da diversi anni e in questa stagione è tutto nelle mani dei nerazzurri, che possono archiviare la pratica entro i prossimi due turni.

Calciomercato Inter, vicino il colpo Onana: “Arriverà l’ufficialità”

La società intanto non smette di pensare al calciomercato e valuta sia i rinnovi che i colpi per il futuro. Per la porta è sempre più vicino il colpo Onana, che lascerà l’Ajax a parametro zero per vestire la maglia dei nerazzurri. Il giornalista Alfio Musmarra, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, ha fatto il punto della situazione.

Ecco le sue parole sull’estremo difensore e non solo: “Per Onana manca solo l’ufficialità, ma arriverà. Tra oggi e domani ufficializzeranno Barella. E poi speriamo che trovino la quadra per Brozovic, per l’Inter è imprescindibile. Non c’è un sostituto del croato”.

Sempre più vicino dunque il colpo Onana per coprire la propria porta, visto che Handanovic ha compiuto ormai 37 anni lo scorso luglio. A un passo anche il rinnovo di Barella che sarà ufficializzato nelle prossime ore.