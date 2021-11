Juventus, Vlahovic si complica: nuovo bomber dalla Spagna

La Juventus vuole un numero 9 giovane e di grandissima prospettiva. Vlahovic più lontano, rispunta lo svedese

La Juventus tornerà con prepotenza sul calciomercato per un nuovo numero 9. Più a giugno che a gennaio, considerato che per il centravanti servirà un investimento di grande portata.

L’obiettivo principale dei bianconeri è ovviamente Dusan Vlahovic, ma per il serbo è pronta a scatenarsi una vera e propria asta con l’inserimento decisivo del Tottenham ora targato Antonio Conte. L’allenatore salentino lo aveva indicato già all’Inter per il dopo Lukaku e adesso potrebbe chiederlo come regalo di benvenuto al patron degli ‘Spurs’ Levy. L’assalto dei londinesi, in realtà già da tempo molto interessati al bomber della Fiorentina, può dunque avvenire già nella finestra invernale e mettere ko tutta la concorrenza, Juve compresa. Rocco Commisso preferirebbe cederlo all’estero, base d’asta 60 milioni di euro.

Così Allegri e soci possono essere costretti a puntare il mirino altrove. A tal proposito occhio al ritorno di fiamma per Alexander Isak, 22enne in forza alla Real Sociedad attualmente prima nella Liga. Lo svedese è un talento purissimo e naturalmente rientra nei parametri fissati dal club presieduto da Andrea Agnelli: giovane, di grandi prospettive e quindi rivendibile, ingaggio non alto. Ecco perché va scartato Mauro Icardi e va davvero preso in considerazione il classe ’99 di Solna, autore di 5 gol in questo primo scorcio di stagione.

Calciomercato Juventus, Isak ‘alternativa’ a Vlahovic: le cifre

Isak ha da poco rinnovato fino al 2026, con clausola fissata sui 90 milioni di euro. La Real Sociedad, che ci ha investito 15 milioni, potrebbe però ‘accontentarsi’ di una cifra tra i 50 e i 60 milioni.