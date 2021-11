Colpo in attacco, può dire addio al Barcellona: la Juve ci pensa

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per arrivare ad un colpo suggestivo per rinforzare il reparto offensivo

Aria di nuovi cambiamenti in casa Barcellona con una rivoluzione dopo l’addio di Messi in estate. Il presidente Laporta potrebbe metterlo nella lista delle cessioni: la Juventus continua a pensarci per il colpo in attacco.

Il Barcellona, dopo l’esonero di Koeman, ha collezionato una vittoria in Champions League ed è ancora vivo grazie alla rete di Ansu Fati. La compagine blaugrana ha tanti problemi, tra cui quello (forse) più importante che non riescono a trovare la via del gol con facilità. Memphis Depay sarebbe dovuto diventare il leader della stagione del Barcellona, ma non si è ancora vista la sua versione migliore. La notizia migliore è il ritorno di Ousmane Dembele dopo cinque mesi di assenza: potrebbe l’arma in più per il prosieguo della stagione dopo l’esonero di Koeman. Xavi sarebbe ad un passo dalla panchina: l’annuncio potrebbe arrivare proprio durante la sosta delle Nazionali.

Calciomercato Juventus, Depay resta nel mirino

Così con il ritorno del velocista francese, Depay avrebbe sempre più un ruolo marginale all’interno della compagine blaugrana. Lo stesso presidente Laporta vorrebbe il suo rinnovo con l’olandese pronto già a fare le valigie in caso di questa decisione.

Prima del suo arrivo a Barcelloona, anche la Juventus aveva virato su Depay per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese avrebbe bisogno di un giocatore di livello assoluto per formare un tandem da urlo con Paulo Dybala, sempre più in crescita.

Il club bianconero vorrebbe essere protagonista nuovamente sul fronte calciomercato per dimenticare gli ultimi anni vissuti tra alti e bassi senza mettere in mostra la continuità di un tempo.