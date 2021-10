Calciomercato, Inter e Juventus ‘gelate’: scatto per l’erede

Il calciomercato di Juventus ed Inter può veder sfumare definitivamente uno degli obiettivi delle italiane: c’è il sorpasso

Il duello sul campo sta vedendo l’Inter di Simone Inzaghi in netto vantaggio sulla squadra di Allegri. I bianconeri, reduci dalla debacle contro il Sassuolo, vedono sempre più lontana l’ipotesi rimonta ed è per questo che, al pari dei nerazzurri, valutano già i prossimi colpi di calciomercato. In tal senso, in vista della prossima estate, Inter e Juventus rischiano di rimanere al palo, superate dal top club inglese, nella corsa al talentuoso portiere. Secondo quanto riportato da ‘The Indipendent’, infatti, il Tottenham dovrebbe salutare a zero Hugo Lloris il prossimo 1 luglio.

Il portiere francese è in scadenza con gli ‘Spurs’ nel 2022 e l’erede, per il club londinese arriverebbe beffando proprio Inter e Juventus. Non è un mistero che le due squadre italiane abbiano, da tempo, l’intenzione di cercare un nuovo numero uno che rinforzi la difesa di Inzaghi e Allegri. Da un lato Samir Handanovic, bersagliato dalle critiche e che non sta vivendo il suo miglior momento a Milano. Dall’altro c’è invece Szczesny che, accostato all’addio già l’estate scorsa, potrebbe salutare per far spazio ad un nuovo portiere.

Juventus e Inter ko: beffa dalla Premier

Il Tottenham è però lesto e sta programmando l’assalto ad uno dei profili in cima alla lista di Marotta e Cherubini: Emiliano Martinez.

Il talento dell’Aston Villa, classe 1992, è in cima alla lista del Tottenham nel caso, sempre più probabile, che Lloris saluti il club inglese a giugno.

Una doccia fredda per Inter e Juventus che, dunque, dovranno verosimilmente orientare le attenzioni altrove, a caccia di un nuovo portiere.