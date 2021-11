Formazioni UFFICIALI Legia-Napoli: le scelte di Spalletti

Legia Varsavia-Napoli, le formazioni ufficiali. Spalletti punta su Petagna dal primo minuto

Il Napoli scende in campo per il quarto turno del girone di Europa League. In caso di vittoria, i partenopei andranno in testa al gruppo, davanti a Legia Varsavia, Leicester e Spartak Mosca.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Spalletti è andato in Polonia con 18 giocatori. Un gruppo ristretto ma allo stesso tempo competitivo. Petagna titolare, in difesa gioca Koulibaly squalificato in campionato. Il fischio di inizio dell’arbitro Visser sarà alle ore 18.45.

Legia Varsavia-Napoli, le formazioni ufficiali

Legia Varsavia (3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk; Yuri Ribeiro, Josué, Slisz, Mladenovic; Kastrati, Emreli, Luquinhas. Allenatore: Golebiewski.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.