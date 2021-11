Calciomercato Milan, altro bomber a zero per Pioli: colpaccio in Serie A

Calciomercato Milan, per la prossima stagione Pioli sogna un nuovo bomber: altro colpo a zero, arriva dalla Serie A

Il Milan vuole suggellare un grande avvio di stagione, almeno in campionato, con il derby contro l’Inter. Un successo domenica sera mettere i ‘cugini’ nerazzurri a dieci punti di distanza, scavando un primo grande solco nella corsa scudetto. Le cose sono andate diversamente, finora, in Europa, dove un po’ la sfortuna, un po’ le assenze e la gioventù di alcuni elementi della rosa non hanno permesso di replicare le meraviglie viste in Serie A. Rossoneri che comunque proseguono nel loro processo di crescita e guardano con fiducia al futuro. Nelle prossime campagne acquisti, si proseguirà al rafforzamento, sempre con un occhio al bilancio e cercando di cogliere occasioni di rilievo. Stefano Pioli, in attesa degli sviluppi sul futuro di Ibrahimovic, culla un altro rinforzo offensivo a parametro zero.

Calciomercato Milan, altro attaccante d’esperienza per Pioli: sogno Mertens nel 2022

Si tratta di Dries Mertens, che a fine stagione concluderà il suo contratto con il Napoli. Il belga va per le 35 primavere e in azzurro, dopo aver ritoccato verso l’alto il record storico di marcature, pare essere arrivato alla fine del suo percorso. Al centro dell’attacco l’intoccabile è ormai Osimhen, il passaggio di consegne appare naturale ma il giocatore si sente ancora in grado di dire la sua ad alto livello.

In rossonero, potrebbe restare in una squadra competitiva ancora per qualche anno, dando il suo contributo in termini di esperienza e qualità, offrendo oltretutto alternative tattiche a Pioli potendo occupare varie slot nel 4-2-3-1. Al momento, solo una suggestione, ma Maldini e Massara pensano anche a lui oltre che a Belotti.