Milan e Napoli, dallo scudetto al calciomercato: duello per il talento

Milan e Napoli continuano ad essere protagonisti in Serie A con vittorie convincenti: derby anche sul fronte calciomeracto per il talento

Le due capoliste della Serie A, Milan e Napoli, continuano ad infiammare il campionato italiano. Le due compagini italiane vogliono confermarsi anche a livello europeo, ma non è così facile competere su più fronti. Sul fronte calciomercato c’è l’idea entusiasmante per quanto riguarda il talento protagonista anche in Champions League.

Con la maglia dell’Ajax si sta mettendo in mostra il talentuoso giocatore brasiliano, classe 1999. Antony, che è diventato anche il miglior assistman della massima competizione europea. E potrebbe nascere così il duello tra le due big d’Italia: il Milan, in caso di addio di Leao, sarebbe sul punto di un altro colpo importante per rinforzare il reparto offensivo. Stessa idea del Napoli, se non dovesse rinnovare il capitano Insigne, che dovrà comunicare la sua decisione alla società partenopea nelle prossime settimane.

Milan e Napoli vogliono continuare a competere anche per quanto riguarda il fronte calciomercato arrivando a giocatori giovani, ma dal futuro roseo. La sua valutazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro: in estate è stato anche vicinissimo al Bayern Monaco con un giocatore davvero estroso, capace di assistere al meglio i propri compagni.

Un colpo importante per l’attacco in ottica futura per Milan e Napoli, che continuano ad infiammare la Serie A con vittorie da urlo.