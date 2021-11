Juventus, trattativa per la risoluzione: c’è un ostacolo

L’avventura del centrocampista con la maglia della Juventus sembra giunta al termine: possibile rescissione contrattuale

Presto potrebbe chiudersi il capitolo tra Juventus e il centrocampista. Il gallese non è più nei piani del club e non sembrano più esserci i margini per proseguire.

I bianconeri non hanno quasi mai potuto usufruire di Ramsey da quando è arrivato a Torino. L’ex Arsenal è sempre stato perseguitato da guai fisici e anche quando ha avuto l’occasione di giocare non ha quasi mai inciso. La Juve ha intenzione di rescindere il contratto del gallese, come riportato dal ‘Corriere Torino’ ma c’è un ostacolo che potrebbe complicare la situazione.

Juventus, rescissione Ramsey: ostacolo buonuscita

La Juventus sarebbe già in contatto con l’entourage del calciatore per la risoluzione consensuale del contratto ma c’è un ostacolo non indifferente e cioè la buonuscita richiesta da Ramsey e che la società non intende garantirgli.

Gli agenti del giocatore possono puntare sul fatto che il contratto scadrà a giugno 2023 e pretendono una parte economica per accettare il divorzio anzitempo.