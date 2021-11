Milan, nuovo talento nel mirino: “Molti top club lo vogliono”

Il Milan punta il giovane centrocampista greco classe 2001: le parole dell’agente

Il Milan punta un altro giovane talento in chiave mercato: Maldini sta monitorando sempre da più vicino il talentuoso centrocampista greco del Panathinaikos.

Si tratta di Sotiris Alexandropoulos, mediano classe 2001, già inamovibile del club greco e nel giro della nazionale maggiore. Il suo talento ha già attirato l’attenzione di diversi club europei tra cui proprio i rossoneri. In merito al futuro del giovane calciatore è intervenuto ai microfoni calciomercato.it il suo agente, Paschalis Tountouris.

Milan, Alexandropoulos nel mirino: “Molti club europei lo vogliono”

“Alexandropoulos è un grande talento, il miglior prospetto del calcio ellenico perciò non mi stupisce che sia finito sul radar di molti top club europei”. In merito all’interesse del Milan ha poi aggiunto: “Preferisco non fare nomi, anche perché al momento lui è concentrato soltanto sulle partite del Panathinaikos e della Grecia. Ogni discorso sul suo futuro adesso è prematuro”.