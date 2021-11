Calciomercato, scambio immediato a centrocampo | Addio Juventus

La Juventus è pronta a investire sul calciomercato, alla ricerca di nuove soluzioni, soprattutto a centrocampo. Le cose, però, potrebbero complicarsi per i bianconeri

La Juventus sta andando a corrente alternata in questa stagione, senza riuscire a imporre con continuità la sua forza e il suo strapotere in Serie A.

Fin da quest’estate, si parlava non poco dell’arrivo di un nuovo centrocampista, oltre a Manuel Locatelli, per completare il reparto. Alla fine, anche per le mancate uscite, non ci sono stati nuovi innesti, ma il nome di Axel Witsel è rimasto caldo per la Vecchia Signora. E così nei prossimi mesi ci si aspetta un altro assalto al centrocampista del Borussia Dortmund, in scadenza a giugno del 2022.

Calciomercato Juventus, lo scambio gela Allegri: salta Witsel

Uno scambio all’improvviso potrebbe cambiare la strategia della Juventus, per forza di cose. I bianconeri, infatti, potrebbero perdere Witsel, nome da tempo nel mirino di Allegri. Il centrocampista del Borussia Dortmund potrebbe finire, infatti, in un’operazione di mercato con Hector Herrera. Il centrocampista messicano potrebbe essere pedina di scambio ideale e allontanare Witsel dall’Italia e dalla Juventus. Un’eventualità che da Torino scongiurano, ma che potrebbe rivelarsi concreta nei prossimi mesi.