La Juventus si fa avanti: offerta formale per il centrocampista

La Juventus è sempre attenta in chiave calciomercato ed è pronta a sfruttare un’occasione dalla Francia: avanzata l’offerta

Impegno in campionato ostico per la Juventus oggi pomeriggio, che alle 18 affronterà la Fiorentina all’Allianz Stadium, dove si cercherà di dare continuità alla vittoria in Champions League contro lo Zenit.

I bianconeri proveranno a rialzarsi dopo la sconfitta di Verona, ma nel frattempo la società continua a essere attenta alle occasioni che potrebbero arrivare nel calciomercato di gennaio. Un’ottima occasione per rinforzare il centrocampo potrebbe arrivare dalla Francia, dove un calciatore vorrebbe cambiare aria e spostarsi in un campionato più prestigioso. La Juventus è pronta ad avanzare un’offerta formale.

Occasione Renato Sanches per la Juventus: avanzata l’offerta formale

Calciomercato invernale che si avvicina e club che iniziano a pensare a come rinforzare le proprie rose. La Juventus continua a cercare rinforzi a centrocampo e l’occasione potrebbe arrivare dalla Francia. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, Renato Sanches, centrocampista del Lille, avrebbe espresso la volontà di lasciare la Francia poiché il campionato francese sarebbe considerato inferiore ad altri.

Il portoghese così potrebbe essere un’occasione per la Juventus, con la sua valutazione che si aggirerebbe intorno ai 30-35 milioni. Così i bianconeri potrebbero aver avanzato un’offerta formale al club francese così da assicurarsi il calciatore anticipando la concorrenza.