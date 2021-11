Calciomercato Milan, addio a gennaio: Sheva prova il colpo con Maldini

Andriy Shevchenko è sempre più vicino alla panchina del Genoa. L’esonero di Ballardini sembra essere immediato: guarda già in casa Milan per un colpo da urlo

Il Genoa sarebbe davvero ad un passo da Andriy Shevchenko. L’ex Ct della Nazionale ucraina potrebbe sostituire Ballardini alla guida del club ligure come svelato da Sky Sport. E così penserebbe già ai prossimi acquisti dando un occhio subito nella sua ex squadra, il Milan.

Il Milan continua ad essere protagonista in Serie A, ma c’è un giocatore che finora non ha trovato tanto spazio sotto la gestione di Stefano Pioli. Junior Messias, arrivato proprio nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, potrebbe anche andare via per giocare con maggiore continuità nonostante i diversi infortuni che l’hanno bloccato in questa prima parte di stagione.

Calciomercato Milan, Sheva pronto al colpo in Serie A

Così lo stesso Sheva potrebbe pensare subito al primo colpo di gennaio parlando con il suo ex compagno, Paolo Maldini. Un’idea suggestiva per andare a rinforzare il reparto offensivo della compagine ligure, che ha trovato soltanto un pari in casa dell’Empoli.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale per il nuovo incarico della leggenda ucraina, che è stato protagonista con la maglia del Milan per tante stagioni.

Un’altra avventura entusiasmante con il Genoa che vuole centrare il prima possibile la salvezza offrendo ottimi spunti per quanto riguarda il gioco.