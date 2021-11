Calciomercato Juventus, Allegri sogna il colpaccio dal Real: la proposta

Calciomercato Juventus, Allegri può mettere le mani su un suo vecchio pallino dal Real Madrid: i bianconeri preparano l’offerta

Il mercato estivo non ha regalato molte gioie alla Juventus e a Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero avrebbe gradito qualche rinforzo in più, per puntellare una squadra in cui c’è talento ma forse non a sufficienza per puntare ai massimi traguardi. Nella sua seconda avventura a Torino, il tecnico livornese ha trovato una squadra sicuramente meno forte di quella del precedente quinquennio. Per ora, occorre fare di necessità virtù, ma si guarda già alle prossime sessioni di mercato. Se in inverno ci si attende qualcosa, ma senza eccedere in voli pindarici, può esserci maggiore ottimismo a partire dall’estate, viste le dichiarazioni della dirigenza all’ultima assemblea degli azionisti. Per la prossima stagione, in particolare, Allegri sogna un innesto dal Real Madrid, un giocatore da sempre per lui di grande interesse e che potrebbe arrivare con una interessante operazione.

Calciomercato Juventus, avanti tutta per Asensio: spunta lo scambio

Nel mirino c’è Asensio, che al Real non si ritrova più negli ultimi tempi. La pazienza dei ‘Blancos’ sarebbe finita, stando a ‘todofichajes.com’. In estate, la società sarebbe disposta a lasciarlo partire e tra i club disposti ad investire sullo spagnolo sarebbe segnalata proprio la Juventus, insieme ad Arsenal e Liverpool.

Il Real non si accontenterebbe comunque di offerte al ribasso e pretenderebbe una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro. Un esborso non di poco conto, ma la Juventus potrebbe giocare la carta del cartellino di Rabiot, giocatore gradito ad Ancelotti, includendo una parte cash di circa 20 milioni. Si attende la risposta da parte degli spagnoli.