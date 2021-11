Juventus, ko a sorpresa: il big salta il match con la Fiorentina

Una brutta ed inattesa tegola per la Juventus in vista del big match contro la Fiorentina di Italiano: resta a casa

Un momento decisamente complesso quello che la Juventus, in Serie A, vive da alcune settimane. I bianconeri hanno un ritardo di ben 16 punti dalla vetta occupata da Milan e Napoli ed in tal senso, il big match contro la Fiorentina, rischia di rappresentare un delicatissimo spartiacque per gli uomini di Allegri. In tal senso, la società torinese ha da poco comunicato l’elenco dei convocati tra i quali, a sorpresa, non figura Szczesny.

Il portiere polacco ha subito un infortunio al costato, con una contusione che non gli permetterà di giocare oggi contro la squadra di Italiano.

Spazio quindi a Perin tra i pali, con Allegri che dovrà affrontare una gara da dentro o fuori senza il suo estremo difensore titolare.

Ecco l’elenco dei convocati diramato dalla Juventus: