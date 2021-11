Calciomercato Inter, Inzaghi ‘trema’: la stella via con lo scambio

In casa Inter torna il forte rischio di perdere la stella di Simone Inzaghi: scambio e cash per convincere i nerazzurri

Poco più di ventiquattro ore al Derby della Madonnina per l’Inter di Simone Inzaghi che vuole recuperare terreno dalla vetta, occupata attualmente da Milan e Napoli. I nerazzurri, però, sono già orientati a quelle che potrebbero essere le prossime operazioni di calciomercato. Tra gennaio e giugno, la speranza del tecnico piacentino è quella di vedersi rimpolpata la rosa attualmente a disposizione. In tal senso, per giugno, però, rischia di allontanarsi una delle stelle della squadra campione d’Italia.

Si tratta di Lautaro Martinez, già a 5 reti ed 1 assist in 14 apparizioni stagionali. Nonostante un rinnovo siglato fino al 30 giugno 2026 solo pochi giorni fa, il ‘Toro’ rischia di finire in un inattesa e clamorosa operazione di scambio con il Barcellona. Il neo tecnico dei catalani Xavi stima l’argentino e lo vorrebbe al centro del suo attacco l’anno prossimo, arrivando ad architettare una ricca offerta che può certamente convincere Marotta e Ausilio.

Barcellona ancora su Lautaro: scambio shock con l’Inter

L’idea del presidente Laporta porterebbe ad un sacrificio importante per arrivare alla valutazione fatta dall’Inter, di 80-90 milioni di euro.

Sul piatto il cartellino di Memphis Depay, valutato 30-35 milioni di euro, più un ricco conguaglio cash nelle tasche nerazzurre.

Barça che, dopo averlo tallonato negli ultimi mesi, è deciso a tornare alla carica per Lautaro Martinez: Depay la possibile pedina di scambio per l’attacco dei campioni d’Italia.