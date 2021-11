Juventus-Fiorentina, tegola per Allegri: il big dà forfait

Sta per iniziare il match Juventus-Fiorentina, ma arriva una brutta notizia per Massimiliano Allegri: il big dà forfait all’ultimo

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Juventus-Fiorentina, ma per il tecnico Massimiliano Allegri arriva una pessima notizia. Durante il riscaldamento si è fermato il capitano Giorgio Chiellini, che ha accusato un problema all’adduttore.

Il centrale è, quindi, costretto a dare forfait e al suo posto giocherà Rugani. Problema non da poco per l’allenatore livornese, che si è visto obbligato già a rinunciare a Bonucci per via di un problema fisico.

Juventus-Fiorentina, out Chiellini per infortunio: gioca Rugani

Piove sul bagnato in casa Juventus, che sta vivendo una vera e propria crisi di risultati e ora arrivano anche gli infortuni a complicare ulteriormente le cose. Il difensore ex Cagliari – elemento stimato dal mister – è chiamato ad una grande prestazione per non far rimpiangere Chiellini.