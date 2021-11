Tutti pazzi per il bomber da 50 milioni | Conte sfida Juve e Milan

Il bomber sta imperversando a suon di gol in Serie A, riuscendo a catturare l’attenzione delle maggiori big internazionali. Conte irrompe e sfida Juventus e Milan

Juventus e Milan hanno iniziato in maniera molto diversa la loro stagione, con i rossoneri abili a macinare punti e bianconeri in serie difficoltà nel gioco e nei risultati.

Zlatan Ibrahimovic ha un futuro ancora incerto, ma Paolo Maldini potrebbe decidere di puntare su un bomber di primo livello, anche in caso di permanenza dello svedese. Discorso differente per la Vecchia Signora, che va ancora a caccia di una prima punta dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. Per entrambi i club, potrebbe tornare buono il nome di Duvan Zapata. L’attaccante sta dimostrando tutte le sue qualità in quest’inizio di stagione con la maglia dell’Atalanta. Il suo strapotere fisico si sta rivelando essenziale per gli uomini di Gian Piero Gasperini, ma presto sul calciomercato tutto potrebbe cambiare.

Calciomercato, Conte sfida Juventus e Milan per l’attaccante

Zapata è un nome che inevitabilmente piace sul mercato internazionale. Dopo il forte pressing dell’Inter, non andato a buon fine, ora si allunga la lista di club pronti a fare carte false pur di arrivare al bomber. La valutazione ora è schizzata alle stelle, con un’asta che potrebbe terminare con una cifra sui 50 milioni di euro. A entrare in gioco pesantemente, però, potrebbe essere anche il Tottenham. Antonio Conte ama avere a che fare con calciatori con le caratteristiche di Zapata, abili nel far salire la squadra e poi attaccare la profondità. Il bomber, nel caso in cui non dovesse arrivare Dusan Vlahovic, potrebbe essere una chiara richiesta del tecnico ex Inter. La concorrenza aumenta per Zapata, con il bomber che stavolta potrebbe davvero lasciare l’Italia.