Calciomercato Juventus, scout allo stadio | Addio in vista

Un giocatore della Juve potrebbe essere vicino alla partenza: osservatori allo stadio nella gara di ieri

La gara di ieri tra Juventus e Fiorentina ha avuto i riflettori puntati in quanto molti giocatori scesi in campo sono molto richiesti in chiave mercato.

Non solo Federico Chiesa, oggetto del desiderio di molti club inglesi, ma anche Adrien Rabiot. All’Allianz Stadium era sotto osservazione anche il centrocampista francese, vista la presenza degli scout del Newcastle. La Juve non è felice delle prestazioni dell’ex Psg e aprirebbe alla sua cessione anche a gennaio per un’offerta di circa 30 milioni di euro.

Juventus, osservatori del Newcastle per Rabiot

Adrien Rabiot è stato scavalcato nelle gerarchie da Weston McKennie che già da diverse partite risulta essere uno dei migliori della Juventus. Allegri preferisce l’americano al francese che, di conseguenza, potrebbe diventare la pedina più facile per fare cassa, magari già nel mercato di gennaio.