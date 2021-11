Conte anticipa tutti: assalto al top player della Serie A a gennaio

Antonio Conte approda sulla panchina del Tottenham e inizia a guardare in Serie A per rinforzare la rosa: mirino sul top player a gennaio

Nuova avventura per Antonio Conte, che dopo aver lasciato l’Inter da campione d’Italia, ha deciso di sedersi sulla panchina del Tottenham dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo.

La situazione degli ‘Spurs’ non è certamente semplice al momento, ma il tecnico italiano è pronto a risollevarne le sorti. Così per rinforzare la propria rosa nel calciomercato invernale Conte avrebbe già puntato il mirino sulla Serie A. Assalto al top player già a gennaio.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Conte punta il mirino su Kessie: assalto già a gennaio

Il calciomercato invernale offre sempre diverse occasioni, soprattutto per assicurarsi i calciatori che a giugno andranno in scadenza di contratto. In casa Milan la situazione che preoccupa di più è quella legata a Frank Kessie, che ancora non ha rinnovato il proprio contratto.

Leggi anche >>> Calciomercato Milan, nuovo bomber per Pioli | Colpaccio a zero

Così sulle tracce del centrocampista ivoriano sembrerebbe esserci anche il Tottenham di Antonio Conte, che potrebbe anticipare la concorrenza a gennaio. Infatti, secondo quanto riportato da Davide De Cerame, giornalista di ‘Top Calcio 24’, Conte potrebbe fare leva sulla volontà del calciatore di giocare in Premier League e Conte potrebbe essere la carta vincente. Per ora però ancora non sarebbero arrivate offerte formali.