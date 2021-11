Calciomercato Milan, nuovo bomber per Pioli | Colpaccio a zero

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante sul calciomercato e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. I rossoneri tentano di arrivare al bomber a costo zero

Il Milan ha avuto un inizio di stagione decisamente positivo, riuscendo a imporre il proprio gioco e il cinismo coltivato nell’ultimo biennio all’intera Serie A.

I rossoneri, in particolare, devono andare alla ricerca di un nuovo attaccante per completare la rosa, soprattutto considerata la carta d’identità di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. I due bomber stanno dando ampie garanzie, ma allo stesso tempo Stefano Pioli pensa anche al futuro, visto anche un rinnovo di contratto sempre più vicino che dovrebbe assicurare al tecnico un progetto a medio-lungo termine. Andrea Belotti è da tempo accostato ai colori rossoneri, ma non è l’unico nome sulla lista.

Calciomercato Milan, spunta Azmoun per l’attacco: colpo super a zero

Un nome decisamente interessante e in scadenza di contratto a giugno 2022 è quello di Sardar Azmoun. Il bomber dello Zenit si è già messo in evidenza in Champions League, dove ha realizzato un gol, e soprattutto in campionato, dove è a quota sette. Un nome di livello assoluto che, a costo zero, potrebbe portare a Milano un buon bottino di reti. Vedremo se Azmoun riuscirà anche a superare Belotti nelle idee rossonere e a sbarcare nell’universo di Pioli.