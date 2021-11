Serie A, Cagliari-Atalanta: Zapata condanna Mazzarri

Prosegue il dodicesimo turno di Serie A. Sabato sera in campo Cagliari e Atalanta. Juve e Spezia vittoriose nel pomeriggio

Il sabato di Serie A è stato caratterizzato da tre incontri. Alle 15 la sfida tra Spezia e Torino, vinta dai liguri per 1-0. Alle 18, vittoria della Juventus all’ultimo respiro contro la Fiorentina. Decisivo Cuadrado. In serata invece, scendevano in campo Cagliari e Atalanta.

Gli uomini di Mazzarri cercavano punti per muovere la classifica. Alla ‘Sardegna Arena’ si è però imposta l’Atalanta, ferita in settimana dal gol di Cristiano Ronaldo in Champions League. Gli orobici hanno avuto il merito di andare in vantaggio per ben due volte (Pasalic e Zapata) e di resistere fisicamente nella ripresa. La rete di Joao Pedro non evita l’ultimo posto al Cagliari.

Cagliari-Atalanta 1-2: classifica aggiornata e tabellino

CAGLIARI-ATALANTA 1-2

6′ Pasalic, 27′ Joao Pedro, 43′ Zapata

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 22*, Lazio 18, Fiorentina* 18, Juventus* 18, Empoli* 16, Hellas Verona 15, Bologna 15, Sassuolo 14, Torino* 14, Udinese 11, Spezia* 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa* 9, Salernitana 7, Cagliari 6*.

*Una partita in più