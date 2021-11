Calciomercato, Conte fa sul serio: offerto lo scambio alla Juventus

Antonio Conte, nuovo tecnico del Tottenham, ha puntato il mirino su un giocatore della Juventus: offerto lo scambio ai bianconeri

Antonio Conte ha deciso di tornare in pista. Il tecnico salentino, dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter e il successivo addio alla panchina nerazzurra, ha optato per il ritorno in Premier League. In particolare, avrà l’arduo compito di risollevare le sorti del Tottenham. Gli ‘Spurs’ sono addirittura noni in classifica nel massimo campionato inglese e da troppo tempo non riescono ad acquisire una mentalità vincente sul campo.

Quale miglior allenatore da prendere se non Conte in questo senso, dopo il tentativo a dir poco fallimentare con Nuno Espirito Santo. È stato accolto dai tifosi come una vera e propria superstar e ha agguantato subito i tre punti alla prima uscita in Conference League. Ma chiaramente nella rosa inglese sono presenti diverse falle da coprire, perciò sarà fondamentale un aiuto da parte del calciomercato per raggiungere i massimi livelli. A tal proposito, l’ex Chelsea guarda con una certa attenzione la nostra Serie A e sarebbe concretamente interessato ad un giocatore in forza alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Conte all’assalto: scambio alla pari

Stando a quanto riferisce la ‘BBC’, Conte avrebbe puntato il mirino su Weston McKennie. Lo statunitense ha dimostrato di saper segnare nelle ultime partite con la ‘Vecchia Signora’, ma rappresenta un elemento sacrificabile nello scacchiere di Allegri. A maggior ragione considerando che i bianconeri vogliono intervenire in quel reparto per potenziarlo sensibilmente.

La valutazione del classe ’98 si attesta sui 25 milioni di euro, con un contratto in scadenza giugno 2025. Conte, dalla sua, potrebbe tentare uno scambio inserendo nell’affare il cartellino di Lo Celso, già accostato ai piemontesi. Il termine dell’accordo dell’argentino coincide con quello di McKennie e anche il prezzo è simile. Si tratterebbe, quindi, di un’operazione alla pari, un’ipotesi che alla Continassa potrebbero apprezzare.