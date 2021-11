Brozovic potrebbe finire al Barcellona. I catalani vorrebbero offrire Coutinho per convincere i nerazzurri a cederlo

Possibile scambio a gennaio sull’asse Milano-Barcellona. Uno scambio che potrebbe nascere dall’interesse dei catalani per Marcelo Brozovic, tra i punti fermi dell’Inter di Simone Inzaghi.

È un momento d’oro per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, protagonista dell’inizio di stagione dei nerazzurri, è tornato al centro dell’interesse di molti top club europei. Tra questi c’è il Barcellona che a gennaio potrebbe tentare l’assalto decisivo.

In questo inizio di stagione Marcelo Brozovic si è confermato come uno degli elementi più importanti dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha trovato nel centrocampista croato un elemento di assoluta affidabilità.

Calciomercato Inter, possibile assalto del Barcellona a Brozovic

Legato all’Inter da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Marcelo Brozovic a gennaio potrebbe ritrovarsi nel mirino di molti top club europei. Su tutti il Barcellona, intenzionato a tentare l’assalto decisivo al classe ’92. Per assicurarsi da subito le sue prestazioni, il club catalano potrebbe offrire all’Inter il cartellino di Philippe Coutinho, trequartista brasiliano, già in nerazzurro tra il 2008 ed il 2013. L’ex Liverpool andrebbe a sostituire Alexis Sanchez, possibile partente a gennaio.