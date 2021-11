Juventus, Raiola lo propone: sorpasso su Inter e Milan

Sorpasso della Juventus su Inter e Milan per il difensore: intervento di Raiola

La Juventus continua a seguire diversi difensori in ottica mercato in vista di gennaio ma anche della prossima stagione. Chiellini e Bonucci hanno spesso problemi fisici e non danno più garanzie, De Ligt non è certo della sua permanenza e di conseguenza la società si sta già mobilitando per trovare un rinforzo.

LEGGI ANCHE>>>Tutti pazzi per il bomber da 50 milioni | Conte sfida Juve e Milan

Uno dei candidati potrebbe essere Armando Izzo, ormai prossimo a lasciare il Torino prima della fine del contratto, in scadenza a giugno 2024. Il suo agente, Mino Raiola, è a caccia di nuove pretendenti per il suo assistito e una di questa potrebbe essere la Roma che già in passato lo aveva seguito. Raiola, però, potrebbe proporlo proprio alla Juventus, visti gli ottimi rapporti tra il club bianconero e il Torino, come dimostrano gli affari passati di Pjaca e Mandragora.

Mino Raiola propone Izzo alla Juventus

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Non solo la Juventus, però, è sulle tracce di Izzo. Anche Inter e Milan stanno monitorando il difensore ex Genoa. La Juventus, però, anche grazie alla spinta di Raiola, potrebbe avere la meglio in ottica giugno, anche se non è escluso un assalto a gennaio per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di euro.