Conte lo fa fuori, c’è la Juventus: lo scambio accontenta tutti

Antonio Conte è tornato ad imporre la sua ideologia alla guida del Tottenham: subito l’esclusione, ora il possibile scambio con la Juventus

Saranno settimane intense in casa Juventus per trovare profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Dopo un inizio da dimenticare, la compagine bianconera vuole risalire rapidamente in classifica di Serie A.

Con il ritorno di Antonio Conte in Premier League alla guida del Tottenham, ci potrebbero essere delle novità importanti in casa Spurs con possibili scambi in vista della sessione invernale di calciomercato. Uno degli esclusi eccellenti nelle prime due sfide dell’allenatore leccese è stato il centrocampista francese, Tanguy Ndombele, che ha fatto il suo ingresso in campo soltanto nella ripresa. Il suo futuro potrebbe essere già altrove con un possibile scambio con la Juventus, che l’ha seguito già da tempo prima del suo trasferimento in Premier.

Calciomercato Juventus, futuro Mckennie in dubbio

L’altro indiziato a dire addio sarebbe Weston Mckennie, che è stato vicinissimo alla cessione in estate. Il centrocampo bianconero sta conquistando la fiducia di Allegri visto che non ha altre soluzioni adatte alla sua idea di gioco. Ndombele farebbe proprio al caso dell’allenatore livornese, pronto a cambiare a gennaio.

Le prossime settimane saranno decisive per decifrare il futuro dei top player: tutto dipenderà se saranno o meno decisivi con le rispettive compagini. La Juventus è sempre attenta monitorando i profili internazionali di assoluto valore.

McKennie è stato ad un passo dall’addio in estate, ma alla fine si sta riprendendo il posto da titolare dopo le prime esclusioni di Massimiliano Allegri.